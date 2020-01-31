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Kaza yapıp devrilen tırın motoru çalışmaya devam etti

Afyonkarahisar’da nar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazayı başka bir sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde devrilen kamyonun param parça olmasına rağmen motorunun halen daha çalışır vaziyette olduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da nar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazayı başka bir sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde devrilen kamyonun param parça olmasına rağmen motorunun halen daha çalışır vaziyette olduğu görüldü.


Afyonkarahisar'da bugün meydana gelen tır kazası yoldan geçen ve kazayı gören başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde tırın kaza sonrası param parça olmasına rağmen motorunun halen daha çalışır vaziyette olduğu görüldü.


Bir yandan kazayı cep telefonuna kaydeden sürücü bir yandan da şiveli bir şekilde kazayı anlattı:


“Kaza yeni olmuş, şoförü de ayakta ama Parça parça olmuş yahu, vah vah vah. İleriden virajı alamamış, buradan şarampole girmiş, buradan takla atmış. Araba çalışıyor, arabayı stop edemiyoruz. Araba ateş almazsa iyidir.”


Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Çiçektepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bugün saat 13.20 sıralarında Dinar ilçesinden Çiçektepe istikametine doğru seyir halinde bulunan Ferudun A. (34) yönetimindeki 31 AGG 08 plakalı nar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücü Ferudun A.'yı Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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