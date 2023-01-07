Kazada evli çift hafif yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında evli çift hafif yaralandı.

Olay İhsaniye ilçesinin Beyköy yolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Kudret K. yönetimindeki 03 DK 268 plakalı otomobil, köyün girişinde bulunan yoldaki viraja geldiği anda sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole indi. İlçe merkezinden köylerine doğru yola çıkan Kudret K. ve Eşi Ayfer K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kudret K. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, eşi Ayfer K. ise Afyon Kocatepe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.