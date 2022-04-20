Kazada hurdaya dönen otomobilde kimsenin burnu bile kanamadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir otomobilin seyir halindeki traktörün römorüne arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 HB 329 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde bulanan 03 AAG 991 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun lastikleri yerinden çıkarken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobil ve traktörde ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkini inceleme başlattı. Çekici yardımı ile traktör ve otomobil kaza yerinden kaldırıldı.