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Kazada hurdaya dönen otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar’da tırın çarptığı ve hurdaya çevirdiği otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı ve hurdaya çevirdiği otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki 42 FET 18 plakalı tır Bolvadin Sanayi Sitesi Kavşağında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ş.S., yönetimindeki 26 DA 544 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kavşaktaki refüje çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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