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Kazada ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde tır ile gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şemsi Hasmercan düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şemsi Hasmercan düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.


Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkiinde meydana gelen kazada, Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Remzi Beldek'in (52) kullandığı 26 E 1161 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Şaban Hasmercan (67) ile Kıbrıs gazisi Şemsi Hasmercan (65) hayatını kaybetti.


Kazada ölen Hasmercan için Bolvadin ilçesinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Şemsi Hasmercan askerlerin omuzlarında Büyükkarabağ köyü kabristanlığında toprağa verildi.

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