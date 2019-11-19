Kazadan sonra kaçan sürücü 5 saat sonra yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklete çarparak kaçan bir otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından 5 saat sonra yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar yol istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa K. idaresindeki 03 NG 876 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan Ramazan Ö.'nün kullandığı 03 AAZ 233 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Mustafa K., olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan çalışma sonrasında sürücü Mustafa K., 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.