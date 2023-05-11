İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazancı; “Engelli bireyler için her geçen gün hizmet kalitesini arttırıyoruz”

Afyonkarahisar’da bulunan engelli STK’ları, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara’nın öncülüğünde, İl Müftüsü Sinan Kazancı’ya makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da bulunan engelli STK'ları, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara'nın öncülüğünde, İl Müftüsü Sinan Kazancı'ya makamında ziyaret gerçekleştirdi.


Engellilere yönelik çalışmalar yürüten STK'lar, İl Müftülüğünün engelliler için gerçekleştirdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirerek, Kazancı ve ekibine teşekkür etti. Kazancı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, engelli bireyler için her geçen gün hizmet kalitesini artırdıklarını dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.