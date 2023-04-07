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Kazancı: "Felaketlerin de üstesinden geleceğimize inancımız tamdır"

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce planlanarak, Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan depremzede öğrenciler tarafından İl Müftüsü Sinan Kazancı’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce planlanarak, Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan depremzede öğrenciler tarafından İl Müftüsü Sinan Kazancı'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.


Gençler, deprem felaketinin yaşandığı günden itibaren maddi manevi desteklerini esirgemeyen Kazancı'ya teşekkür etti. Kazancı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Devlet ve millet el ele vererek, her daim birlik beraberlik içerisinde bu felaketlerin de üstesinden geleceğimize inancımız tamdır" dedi.

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