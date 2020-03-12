Kendi yaptıkları dezenfektanla okullarını virüse karşı koruyorlar

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Lisesi'nde okul yönetimi, koronavirüse karşı kendi yaptıkları dezenfektan maddesi ile okullarını dezenfektan işleminden geçirdi.

Yurt genelinde koronojirüs önlemleri arttırılırken Afyonkarahisar'da Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Lisesi bu konuda çalışmalarına başladı. Konu hakkında konuşan kurucu Müdür Önder Artuk; “Tüm okulumuz, gıda ve kimya bölümü tarafından hazırlanan ve içerisinde etil alkol ve sirke bileşenleri olan karışım ile temizlenmektedir. Temizlik personellerimize bu konuda özel eğitimler vererek daha dikkatli olmaları konusunda çalışmalarımızı yaptık. Kurumumuza öğrenci taşıdığımız tüm araçları gıda bölümümüzün özel hazırladığı karışım ve özel dezenfektanlar ile temizlerken, profesyonel firmalardan temin ettiğimiz özel dezenfektanlar ile de hem okulumu hem de araçlarımızı temizliyoruz. Ayrıca okulumuzun her noktasını dezenfektanlar ile temizliyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tüm personelimizin kullanabileceği el dezenfektanları ile de tüm tedbirleri almış bulunuyoruz” dedi.

“Tedbirlerimizi aldık”

Okul Müdürü İbrahim Çakal ise “Bin 600 öğrencimize 80 öğretmenimizle ile birlikte derslerde koronavirus hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Okulumuzun birçok noktasına bu konuda tedbir ve uyarılarımızı astık ayrıca öğretmenlerimiz derslerde bu konuda öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca sınıflar düzeyinde öğrencilerimizi toplayıp bizzat kendim de açıklamalarda bulundum. Kolejimizde havalar sıcak olsa bile virüsün sıcağı sevmemesi nedeni ile kaloriferlerimizi devamlı açık tutuyoruz. Okulumuzun her noktası dezenfekte edilmektedir. Velilerimizden ricamız onların da öğrencilerin kişisel temizliklerine önem göstermeleridir. Umarız ülkemizde bu vaka, hiçbir kayba yol açmadan sona erer” dedi.