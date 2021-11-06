Kendisini icraya veren eski dünürünü ailesiyle birlikte katletti

Afyonkarahisar'da bir şahsın, eski dünürlerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırması sonucu 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Şahsın eski dünürü ile kendisini icraya verdiği için aralarında gerginlik olduğu öğrenilirken, saldırıda otomobilin içerisinde bulunan 1 yaşındaki bir çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Bugün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Hatice ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu ile Yusuf Mercan vuruldu.

Olayda bir aile yok oldu

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servi ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralılardan eski damat Yusuf Mercan'ın babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yusuf Mercan'ın ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

1 yaşındaki bebek mermi yağan otomobilden sağ çıktı

Olayda eski damat Yusuf Mercan'ın kız kardeşi Hatice Mercan'ın otomobilin içerisinde bulunan 1 yaşındaki kız çocuğunun ise mermilerden kurtulduğu ve olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Küçük çocuğu 112 Acil servis ekiplerinin koruma altına aldığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

“Kavganın nedeni çocuk velayet kavgası, eskiden gelen bir alacak verecek meselesi”

Olayın gerçekleştiği beldedeki mahallenin Muhtarı Bekir İşlek, yaşanan dehlet verici olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Olayın duyar duymaz bölgeye geldiğini ve yaralıları gördüğünü kaydeden İşlek, “Sosyal Yardımlaşmadan gelen kömürleri dağıtırken komşum aradı beni. Silahlı olayın olduğunu söyleyerek bakar mısın dedi. Vardığımda 5 tane yaralı vardı. Bir tane çocuk vardı, çocukta yaralı durumu yoktu. Ama 5 şahıstan 4'ü vefat etti, bir tanesi ağır yaralı. Tabancayla vurmuşlar. Bunlar amca çocuğu öyle bir olay yaşandı. Dünür oldular bunlar, boşanma olayı falan olunca iş buralara kadar geldi. Yaklaşık 5 yıl evli kaldılar. 2-3 senedir de ayrılar. Kavganın nedeni çocuk velayet kavgası, eskiden gelen bir alacak verecek meselesi de varmış. Olaylar buraya geldi, çığırından çıktı. Olayı gerçekleştiren kişi kızın babası” diye konuştu.

Eski kayınpeder eve icra tebligatı gelince silahına sarıldı

Öte yandan, olayı gerçekleştiren eski kayınpeder İsmail Kınçak, katliamı gerçekleştirdiği tabanca ile olay yerinden kaçarken, şahsın yakalanması için polis ekipleri kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kınçak'ın kızı Fatma Kınçak'ın, eski damadı Yusuf Mercan ile evliyken dünürü Mevlüt Mercan'dan borç para aldığı ve buna karşılık verdiği senedi günü gelince ödeyemediği için icralık olduğu öğrenildi. Eve icra yazısı gelmesine sinirlenen Kınçak'ın velayet konusunda da eski dünürleri ile anlaşamadığı ve bu yüzden taraflar arasında bir süredir gerginlik olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili güvenlik günleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.