Kenevir yetiştiren baba ve oğlu jandarma yakaladı

Olay, Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Işıklar beldesinde ikamet eden B.Ü. ve oğlu O.Ü., isimli şahısların uyuşturucu madde temin ederek sattıkları ve yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdikleri yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahısların ikametine baskın yapıldı. Baskında yapılan aramada 12 adet extascy uyuşturucu hap, 19 kök kenevir bitkisi, 21,73 gram kenevir tohumu, 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonun ardından baba ve oğlu gözaltına alındı.