Kent Konseyi'nden Başkan Çoban'a teşekkür ziyareti

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir başkanlığında gerçekleşen ziyarete, Yürütme Kurulu Üyeleri; Hatice Dudu Özkal, Ayfer Örten, Ferda Ertürk, Emel Sarlık, Mesut Yurt, Süleyman Bircan, Emin Çengelci, Mustafa Güllü ve Abdullah Çelik katıldı.

Başkan Çoban'ın şehrin gelişimi adına Kent Konseyi'nin aldığı tavsiye kararlara her zaman destek verdiğini belirten Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, "Başkanımızın bu desteğiyle Konseyimize bağlı meclisler ve çalışma grupları, tarihinin en aktif ve faal dönenimi yaşadı. Yapılan tüm hizmetlerin sonucunda ise kazanan güzel şehrimiz Afyonkarahisar oldu" dedi.

Başkan Burhanettin Çoban'ın görev yaptığı iki dönemde hayata geçirdiği projelerle Afyonkarahisar'a yeni bir vizyon kattığını vurgulayan M. Emin Birliktir, "Yapılan hizmetleri bizler yakinen gördük ve şahit olduk. Başkanımıza, şehrimize kattığı bu değerler ve genel olarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.