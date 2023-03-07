Kentlerin güvenlik konusu görüşüldü

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yurt genelinde gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Vali Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, tüm il valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Toplantıda kentlerdeki genel güvenlik tedbirleri ele alınırken özellikle güvenliğin sağlanması noktasında kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda Vali Yiğitbaşına, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'de katıldı.