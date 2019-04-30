Kenyalı doktor vefa borcunu Türkiye'de doktorluk yaparak ödüyor

Tıp eğitimini almak için geldiği Türkiye'de kalarak doktorluk yapmaya başlayan Kenyalı KBB Uzmanı Op. Dr. Suhayb Kurıa Azız, vefa borcunu ödemek istediğini belirtirken, muayene olmak üzere gelen hastalardan büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde hasta kabulü yapan Kenyalı KBB Uzmanı Op. Dr. Suhayb Kurıa Azız, tıp eğitimini aldığı Türkiye'ye vefa borcunu ödemek adına mesleğini de Türkiye'de sürdürüyor.

Türkiye'de uzun yıllar Tıp eğitimi alan Op. Dr. Suhayb Kurıa Azız, hastalar ile iletişim noktasında bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi. Türkiye'ye geldiğinde ilk işi olarak dil eğitimi aldığını belirten Azız, “Bu ülkeye 2004-2005 yıllarında geldim. Önce dil eğitimi ile başladık. Bir sene dil eğitiminden sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladık. Orada 7 sene bitirdik. Ondan sonra uzmanlık eğitimi için herkesin yaptığı gibi TUS'a girdik ve kazandık Kulak Burun Boğazı. Konya'ya geçtik, Meram Tıp Fakültesine. Odada yoğun bir eğitim geçirdik, uzman olduk geçen sene. Şimdi buradayız, Afyon'a geldik, hasta bakıyoruz. Hiç sıkıntımız yok çok şükür. Daha önce yoğun bir eğitim geçirdiğimiz için. Hasta yaklaşımı ve hastayla iletişimde hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Ameliyat konusunda çeşitli ameliyatlar yapıyoruz” diye konuştu.

"İlk gördüklerinde şaşırıyorlar”

Hastaların kendisini ilk gördüğünde şaşırdıklarını belirten Op. Dr. Suhayb Kurıa Azız, “İlk başta hasta geldiği zaman, o kapı açıldığı zaman şaşırıyor. ‘Nasıl anlaşacağız' öyle bir şey var. Ondan sonra zaten ben devreye giriyorum, şikâyetini soruyorum ve orada zaten sıcak bir muhabbetimiz oluyor. Ondan sonra hasta gayet memnun bir şekilde çıkıyor, kontrole çağırıyorum. Telaffuzumuzda biraz fark olabilir, ama onun dışında gayet iyi anlaşıyoruz hastalarımızla. Evliyim, eşim de Kenyalı. Kendisi de tıp öğrencisi ve son sınıf. O da eğitimi bitirip burada uzmanlık inşallah yapar. Hastalar çok meraklı, ‘buraya nasıl geldin, burayı seviyor musun' diye çok soran olur. Hayret içinde bakıyorlar sonuçta Türk insanı böyle sıcakkanlı, muhabbeti çok iyi oluyor” dedi.

“İlk gördüğümde şok oldum”

Op. Dr. Suhayb Kurıa Azız'e muayene olmaya gelen Hayriye Devrenbay, doktoru ilk gördüğünde şok olduğunu belirtti. Devrenbay, “Bahar alerjisi sıkıntısıyla gelmiştim. Hastanemize ilk uğradığımda Kulak Burun Boğazı birimini istediğimde garip bir isim duydum. Şok olduk, yabancı bir isim bir de Afyon gibi bir yerde. Ondan sonra bakınayım dedim. Geldiğimde yabancı bir doktorla karşı karşıya geldim. Ama doktorumuz Türkçe konuşabiliyor ve gayet güzel bir iletişim kurabildim. Gayet iyi ilgilendi, memnunum iyi ki de gelmişim. Tüm herkese de tavsiye ederim. İlk odaya girdiğimde şaşırdım Kenyalı mı? Afrikalı mı? diye baktım. Ama Kenyalıymış doktorumuz. Baya bir hayat hikâyesiyle ilgili de muhabbet ettik. Yabancı olmasına rağmen Türkçeyi gayet iyi telaffuz edebiliyor, bütün şikâyetlerime yardımcı oldu” dedi.

“Mevcut hekim kadar bir hekime ihtiyacımız var”

Fuar Hastanesi Başhekimi Dr. Şükrü Yücel ise, yabancı doktor istihdamının ülkemizde 5-6 yıldır uygulandığını kaydederek, “Bunun son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde, sağlıkta çok önemli gelişmeler oldu. Fakat fiziki altyapı ve donanımın gelişmesi yanında hekim açığımız vardı. Ben yabancı hekim istihdamının gerekçelerinden görünen gerekçenin bu hekim açığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişmiş dünyaya göre neredeyse mevcut hekim kadar bir hekime ihtiyacımız var. Tabi ki bunu hemen öğrenci sayısını arttırarak kapatamıyorsunuz. Çünkü hoca ve öğrenci oranlarını gözetmeden arttırdığınızda tabi ki hekimlerin niteliği düşüyor. Dolayısıyla bu açığı yabancı hekim istihdamıyla kapatmak son derece makul” diye konuştu.