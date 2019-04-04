Kermesle eğlence bir arada

Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu Yönetimi ve Okul Aile Birliği'nin işbirliğiyle düzenlenen ‘Kermes ve Bahar Şenliği'nden elde edilen gelir okulun giderleri için kullanılacak.

Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu Yönetimi ve Okul Aile Birliği'nin işbirliğiyle ‘Kermes ve Bahar Şenliği' düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenci velileri evlerinde özenle hazırladıkları doğal yiyecekleri satışa sundu. Katmer, bükme, keşkek, pasta, börek, kısır ve daha birçok el yapımı yiyeceklerin satıldığı kermesten elde edilen gelir okul giderleri için kullanılacak. Öğrenciler kermeste bir taraftan satış yaparken diğer taraftan da Güzel Sanatlar Lisesinin orkestrasının seslendirdiği müziklerle eğlendi. Yine okul öğretmenlerinin hazırladığı çeşitli yarışmalara da katılan öğrenciler gün boyu gönüllerince eğlendi.

“ÖĞRENCİLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR”

Düzenlenene kermesle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Tahsin Savaş, öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Müdür Savaş şöyle konuştu;

“Kocatepe Ortaokulu Okul Yönetimi ve Okul Aile Birliği olarak kermes ve bahar şenliği düzenledik. Okul ile aile arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve 1 günde olsa çocuklarımızın okulda sağlık yiyeceklerle buluşmasını sağlamayı amaçladık. Çocuklarımızın bugün burada yarışmalarda hünerlerini sergilemeleri bizleri çok sevindirdi. Ayrıca bunu kaligrafi, ebru ve çeşitli sanatlarla da renklendirmeye çalıştık. Velilerimiz evlerinde özenle hazırladıkları yiyecekleri kermesimize getirdi. Bu yiyecekler bizim etikliğimize çok büyük bir katkı sağladı. Öğrencilerimizin bugün burada gün boyu keyifli vakit geçiriyorlar.”