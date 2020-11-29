Kilosu 10 TL'ye kadar düşen hamsi fiyatı ile vatandaşın yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte hamsinin kilogram fiyatının 10 TL' ye kadar düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü. Balıkçı esnafı ise hamsi balığının korona virüsü ilaç gibi geldiğini iddia ederek, vatandaşları balık yemeğe davet etti.

Şuhut'ta önceki haftalarda kilosu 30 liraya satılan hamsi balığın kilogram fiyatı havaların soğumasıyla 10 liraya kadar düştü. Fiyatlar düşünce vatandaşlar ucuz balık yemek için balıkçı tezgahlarına akın etti. Fiyatlardan oldukça memnun olan vatandaşlar hamsi balığına yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı esnafı satışlardan oldukça memnun olduklarını dile getirirken hamsi balığının ise korona virüs salgınına karşı ilaç gibi geldiğini belirtti. Balıkçı Esnafı Sercan Balıkçı, ''Her derde deva şifa kardeşim. 10 liraya hamsi balığı gel kardeşim gel'' dedi.

"Bizde indirimin olmasını tercih ederiz"

Tugay Kaplan isimli esnaf ise ''Karadeniz hamsisi virüsü önlüyor" diyerek vatandaşları balık yemeğe davet etti.

Balıkçı Esnafı Şükrü Balcı konuyla ilgili açıklamalarında, ''Hamsi balığının fiyatı 10-20 lira arasında değişiyor. Yüksek biraz daha indirim olsa iyi olur. Bizde indirimin olmasını tercih ederiz. Hamsi balığının koronavirüs salgınına karşı iyi geldiğini söylüyorlar. Omega 3 var ya ondan olabilir'' diye konuştu.