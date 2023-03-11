Kimyasal madde yüklü tırın devrildiği kazada büyük panik yaşandı

Afyonkarahisar'da kontrolde çıkan bir tanker devrilirken, ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tankerin kimyasal madde yüklü olması paniğe neden oldu.

Olay, Emirdağ ilçesi Camili Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet A., idaresindeki 35 ABG 102 plakalı kimyasal madde yüklü tanker sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek devrildi. Kazanın ardından sürücüsü kendi imkanları ile devrilen araçtan çıkarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada devrilen araçta kimyasal madde yüklü olması kısa süreli paniğe nede olurken, araç jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu devrildiği yerden kaldırıldı.