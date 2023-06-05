Kiraz bahçelerinde Akdeniz meyve sineğine karşı başlatılan mücadele sürüyor

Afyonkarahisar'da kiraz üretimini yoğunlukta olduğu Çay ilçesinde Akdeniz meyve sineğine karşı başlatılan mücadele devam ediyor.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çay ilçesinde bulunan bahçelerde Akdeniz meyve sineği ile mücadele için tuzaklar hazırlandığı ve bu tuzakların yerinde kontrol edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Ayrıca bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Deresinek köyünde anız ve orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.