Kırıkhan'da “Kadınana Çarşısı” tamamlandı

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla çalışmalarına başlanmış olan, Hatay Kırıkhan'da başta kadın esnaflara can suyu olması beklenen “Kadınana Çarşısı” projesinde sona gelindi.

Vali Yiğitbaşı, Bölgede Koordinatör Vali olarak görev yaptığı dönemde özellikle kadın esnafın faydalanabilmesi için bir konteyner çarşı yapılması talimatı verdi.

Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Valilik olarak yaşanan bu zor günlerde depremden etkilenen kadın esnafımıza biraz nefes aldırmasını ümit ederek Afyonkarahisar Kadınana Çarşısı'nın yapımını yaklaşık bir ay kadar kısa bir sürede tamamladık. En kısa zamanda faaliyete geçecek olan çarşımız hem kadın esnafımıza hem de Kırıkhan'daki tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah.”

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yürütülen “Afyonkarahisar Kadınana Çarşısı” projesinde kullanılan konteynerler beş adet tır ve bir adet vinç yardımıyla bölgeye getirildi. Getirilen konteynerlerin kurulumunda Afyon İl Özel İdaresinin yedi personeli yoğun bir mesai ile çalıştı. “Afyonkarahisar Kadınana Çarşısı” nın tüm elektrik, tabela ve alt yapı işleri de yine Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaptırıldı.

Vali Yiğitbaşı “Kadınana Çarşısı”nın Kırıkhan ilçesine ve esnaflarına hayırlı olmasını diledi.