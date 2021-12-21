Kırmızı ışık ihlali yapan 12 sürücü drone ile havadan tespit edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır ve otomobil sürücülerini jandarma ekipleri havadan drone ile tek tek tespit etti. Kırmızı ışığı hiçe sayarak yollarına devam eden 12 sürücüye kişi başı 314 TL trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzeri Emirdağ ilçesinde trafik denetimlerine ara vermeden devam eden Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ışık ihlali yapan sürücüleri affetmedi. Kavşaklarda kırmızı ışığı hiçe sayarak geçiş yapan sürücüleri drone ile havadan tek tek tespit eden ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında sürücülere durdurup cezai işlem uyguladı. Ekipler kırmızı ışığa riayet etmeden geçiş yapan ve çoğunluğunu tır sürücülerinin oluşturduğu 12 sürücüye toplamda 3 bin 768 TL trafik cezası kesti.