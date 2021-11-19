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'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ’Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları’ 2021-2022 dönemi, 14.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları' 2021-2022 dönemi, 14. Etap Proje başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı.


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 2021-2022 dönemi, 14. Etap Proje başvuruları ile ilgili Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve İhsaniye İlçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda proje yazımı ve desteklerden yararlanma gibi konalar hakkında bilgiler verilirken, çiftçilerinde soru ve sorunları yanıtlandı.

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