Kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı tel helva

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren Sandıklı Motosiklet Kulübü üyeleri her yıl kar yağdığında ‘tel helva' yapıyor.

Tel helva yapan kulüp üyelerinden Mahmut Çepni, şeker ile suyu kaynattıktan sonra, kaynayan şekerli suyu döktüğü tabağı karın üzerine çıkardı. Burada donan ve macun haline gelen şekerli suyu tepside bulunan leblebi tozu üzerinde kulüp üyeleri birlikte çekerek tel helvayı pişmaniye kıvamına getirdi. Kulüp üyeleri tepsideki tel helvayı söyledikleri yöresel türküler eşliğinde yedi.

Tel helva yapmayı dedesinden öğrendiğini söyleyen Mahmut Çepni, “Tel helvayı rahmetli dedemden babam, babamdan da ben öğrendim. Biz aile geleneği olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bir çok yerleşik ailelerin yaptığı, soğuk kış gecelerinde yapılan bir helva türüdür. Pişmaniyenin ev yapımı halidir. Pişmaniye tabii biraz sanayileştiğinden, bizimki az ve kişi sayısına göre yapıldı. Bunu yaparken şerbetin mat haline alabilmesi için karda soğutuyoruz. Daha sonra soğutularak mat haline gelen tatlıyı da leblebi tozuna yatırarak çekiyoruz. Tatlımızın arasına giren leblebi tozu tatlının tel tel haline gelmesine neden oluyor” dedi.

SANMOK Kulüp Başkanı Onur Karakuzu, "Kulüp üyeleri olarak çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Tel helva çekimi de bunlardan biri. Bu tel helva geleneğimizi kar yağdığında hiç aksatmadan yapıyoruz. Önemli olan arkadaşlar ile bir araya gelip sohbetimizi ve muhabbetimiz artırmak. Sağ olsun Mahmut arkadaşımız her sene yardımcı oluyor ve biz de tel helvayı yapıyoruz” diye konuştu.