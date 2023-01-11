Kış ortasında çiçek açan badem ağaçları şaşırttı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ocak ayı ortasında güneşli havaya aldanan badem ağaçları bahar ayındaymış gibi çiçek açtı. Ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte son haftalarda adeta bahardan kalma günler yaşanıyor. Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde ise güneşi gören ve adeta yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı.

Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, 1500'lü yıllarda kurulan köylerinde badem ağaçları fazla olduğu için isminin de Bademli köyü olduğun ifade etti. Bölgede yaklaşık 15 çeşit badem ağacı olduğunu ifade eden Çetin, “Köyümüzün büyük geliri bademden geliyor. Şuanda badem ağaçlarının bazıları çiçek açtı, bunlara erkenci cins badem deniliyor. Duruma şaşırdık” diye konuştu.