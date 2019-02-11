“Kitap Okuma Yarışması”nın kitapları dağıtıldı

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Kitap Okuma Yarışması”nın kitap dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar genelinde düzenlenecek “Kitap Okuma Yarışması” için yarışmacılara kitaplar dağıtıldı. Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan törende yaptığı konuşmada, “Eşdeğer projeler içerisinde rekor seviyede öğrenci katılımı ile gerçekleşen dev bir projeyi uygulamak milletimize, geleceğimize dair sorumluluğumuzun gereğidir. Üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışma ile ilimizdeki öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

“30 bin kitap okul kütüphaneleriyle buluşuyor”

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise bu projenin 3 yıllık bir proje olduğunu ve böylece 30 bine yakın kitabın okul kütüphaneleri ile buluşturulduğunu belirtti. Yalçın, “Projenin paydaşı olmaktan çok mutluyuz. Böylesi büyük bir projede Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube büyük bir özveri ile çalıştı. Afyon Belediye Başkanımız Burhanettin Çobana katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Böyle bir projenin örneğine rastlanmıyor”

Afyon Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban da projenin üç sene önceki ilk uygulamasında o dönem şube başkanı olan Abdullah Çelik ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Abdullah Çelik, projeden ilk defa bahsettiğinde duyduğu heyecanı dile getiren Çoban, “Bu tarz büyük bir projenin daha önce belediyeler açısından da örneğine rastlanmıyor. Hediyelerden daha ziyade yarışma kapsamında okutulan kitaplar vesilesiyle genç nesillerin milli ve manevi değerleri kazanacak olmalarını önemsiyoruz. Bu projenin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.