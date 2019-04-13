Kız kardeşler yan yana defnedildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iki kız kardeş, düzenlenen cenaze töreni ile köylerinde yan yana defnedildi.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çayüstü köyün yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde ölü olarak bulunan Aysel Ş. (20) ve Hatice Ş.(16)'nin cenazeleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından köylerine getirildi. Aysel Ş.'nin 5 aylık hamile olduğu anlaşılan kızların cenazesi önce evlerine getirildi ve köylülerden helallik alındı. Daha sonra köy camisine getirilen cenazeler için öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeler, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine kızların baba ve kardeşlerinin yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yakınları ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı.