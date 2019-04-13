Kız kardeşlerini öldüren şahıs adliyeye çıkartıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kız kardeşlerine 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ve dün ikisini de silahla vurarak öldüren Bayram Ş. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Çayüstü köyünde dün meydana gelen olayda Aysel Ş.(20) ile Hatice Ş. (16) silahla öldürülmüş olarak bulunmuşlardı. Kız kardeşlerin, ağabeyleri Bayram Ş., tarafından 4 yıldır cinsel istismara uğradıkları, bu durumu anne ve babalarına anlattıkları için öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bayram Ş., jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ederken Dinar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Dinar Adliyesi'ne çıkartılan Bayram Ş., gazetecilerin ‘Olayı neden işledin' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.