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Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 125 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.


Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını, rutin olarak şubede kıyafet yardımının sürekli devam ettiğini kaydetti. Yakın, "Bugün 125 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada Kadın ve Genç Kızılay teşkilatları organizasyonu ile giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor" dedi.

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