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Kızılay yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından muhtaç ailelere yönelik yardım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Kızılay olarak gece gündüz demeden yaşlı ve muhtaç ailelerimizin yanında olduklarını belirterek, “Fakı Paşa, Eşrefpaşa, Fatih ve Gazi mahallerinden müracaatı bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin yardımlarını kapılarına kadar ilettik. Unutmayın siz varsanız biz varız. Sahada çalışan tüm gönüllü kardeşlerimize Kızılay Ailesi olarak teşekkür ederiz” diye konuştu. Kızılay ayrıca hem Ramazan ayı hem de Covid-19 kapsamında yardımların devam edeceğini bildirdi.

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