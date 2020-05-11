İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılören'de Ramazan pidesi ücretsiz dağıtılıyor

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde Ramazan pidesi ücretsiz dağıtılıyor.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde Ramazan pidesi ücretsiz dağıtılıyor.


Korona virüs salgını nedeniyle toplu iftar sofraları kurulamazken hayırseverler farklı uygulamalara yöneldi. Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol'un projesi ile sofraların baş tacı olan pide, ilçede ücretsiz olarak dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşların katkıları ile düzenlenen pide uygulamasıyla, ilçede organize edilen üç fırında Ramazan pidesinin ücretsiz verildiği bildirildi.


Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, “Ramazanın ilk gününden itibaren soframıza sıcak pide koyabildik. Bu salgın döneminde iftarımızı sıcak pideyle açtığımız için mutluyuz. Başkanımız Ali Erol ve hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.