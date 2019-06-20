KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı tanıtıldı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu teklif çağrısı çerçevesinde kabul edilen projesi KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni Avrupa Birliği projesi KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı'nın tanıtımı amacıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Bugün, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu teklifleri çerçevesinde kabul edilen KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi'nin tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Son yıllarda Avrupa Birliği ve Zafer Kalkınma Ajansı projelerinde gözle görülür bir ivme yakaladık. Ayrıca aynı anda iki Ur-Ge projesi yürüten nadir odalardan birisiyiz. Bu nedenle mutluluk duyuyoruz. İlimizin gelişimi ve kalkınması için her daim proje üreten, yürüten ve projelerde yer alan bir kurum olduk. Son 8 yıllık döneme baktığımızda 16 ulusal, 5 uluslararası olmak üzere 21 projeye dâhil olduk ve yürüttük. Bu projelerden bugünkü döviz kurlarına göre 30 milyon Türk Lirası'nı aşkın destek hakkı elde ettik. Son yılın oda bütçesinin 6 milyon lira olduğunu hatırlarsak bu rakam önemlidir” dedi.

KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projesi hakkında da bilgi veren Serteser konuşmasına şöyle devam etti:

“Hem Avrupa'da hem Türkiye'de işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını KOBİ'ler oluşturmaktadır. KOBİ'ler aynı zamanda istihdamın yüzde 90'ından fazlasını ve ihracatın ise yaklaşık yüzde 60'ını üstlenmektedir. Bu rakamlar, KOBİ'lerin Avrupa ve Türkiye ekonomisindeki rolünü açıkça göstermektedir; diğer yandan ekonomide bu denli öneme sahip olan KOBİ'lerin elbette birtakım sorunları bulunmakta. Bu sorunların başında öz kaynak yetersizliği ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan finansal sorunlar gelmektedir KOBİ Hastanesi projesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında başlatılan ATSO KOBİ Akademisi projesinin devamı niteliğini taşıyor. KOBİ Hastanesi projesi çerçevesinde KOBİ'lere ön danışmanlık yapılacak, 'hastalık' olarak tanımlanabilecek aksaklıklar tespit edilecek; bu doğrultuda eğitimler düzenlenecek. 183 bin 394 Avro bütçeye sahip projede Romanya'dan Sibiu Ticaret ve Ziraat Odası, Litvanya'dan Siauliai Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan'dan Varna Ticaret ve Sanayi Odası yabancı ortaklar olarak belirlerdi. Projenin yerel ortakları ise Afyonkarahisar Ticaret Borsası ile ATSO'nun Kardeş Odaları'ndan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası oldu.”