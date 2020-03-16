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KOBİ'lere devlet teşvikleri anlatıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, İscehisar Mermerciler Derneği tarafından KOBİ’lere verilen devlet destekleri anlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İscehisar Mermerciler Derneği tarafından KOBİ'lere verilen devlet destekleri anlatıldı.


İscehisar Esnaf odasında düzenlenen Girişimcilik ve Devlet Teşvikleri seminerine madencilik sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ve İscehisar Mermerciler Derneği üyeleri katıldı.



Güneş enerjisi yatırımları anlatıldı


Özel bir danışmanlık şirketi tarafından verilen seminerde, KOBİ'lerin yararlanabileceği teşvikler, dış ticaret istihbarat kanalları, yeni ihracat pazarları ve güneş enerjisi alanında yapılabilecek yatırım ve teşvikler konuşuldu.


Seminer hakkında bilgiler veren İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, madencilik alanında tüm yatırım yapan girişimcilerin, yeni düzenlenen teşvikler hakkında bilgi sahibi olmaları için seminer düzenlediklerini ifade etti.

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