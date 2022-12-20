Kocatepe beyaza büründü

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin ardından kent merkezine bağlı Kocatepe beldesine kar yağdı.

Kentte uzun süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı yerini soğuk havaya bıraktı. Dün hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin ardından bugün kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Afyonkarahisar'ın merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kocatepe beldesine kar yağdı. Beyaza bürünen beldede ağaçlar kar altında kaldı. Kentin merkeze bağlı en yüksek rakımlı beldesinde kar yağışı sevinçle karşılanırken, Büyük Taarruz emirinin verildiği Kocatepe sırtları da kar altında kaldı.