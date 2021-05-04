Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar

Heyet üyeleri, Bayat Kilim Atölyesindeki yüzde 100 kök boyalı Bayat kilimlerini incelediler.

Bayat Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden heyet, Kadın Kültür Evi'ni inceleyerek, bilgiler aldılar. Ardından Bayat Kadın Kültür Kooperatifini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kooperatifte kadınlar eliyle üretilen el emeği aksesuarları ve diğer ürünleri inceleyerek, üretim aşamaları hakkında kadınlardan bilgiler aldılar.

“Hayran kalmamak elde değil”

Vali Gökmen Çiçek ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Bayat ilçesinin meşhur kilimlerinin dokunduğu ve aynı zamanda Kadın Kültür Market olarak kullanılan atölyede incelemelerde bulundular. Burada kilimin dokuma aşamaları, motiflerindeki ve renklerindeki anlamlar hakkında bilgiler aldılar. Ziyareti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek şunları yazdı:

“Her motifinde ayrı bir anlam olan Bayat ilçemizin meşhur kilimlerinin dokunduğu atölyeye Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekilimiz Veysel Eroğlu ve Milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven ile misafir olduk. 120 yıl rengini muhafaza eden kilimlerimize hayran kalmamak elde değil.”

Vali Gökmen Çiçek ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in ziyaretlerine Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş eşlik etti.