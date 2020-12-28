Kontrolden çıkan araç banketten düşerek asılı kaldı

Afyonkarahisar'da yağmur yağışından dolayı yolda kayan bir hafif ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtularak, bankete asılı kaldı.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 GF 779 plakalı hafif ticari araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole devrilmekten son anda kurtulurken, yol ile şarampole arasında askıda kaldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazanın ardından sürücü büyük korku yaşarken, araç daha snra olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.