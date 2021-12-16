Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Otomobilin birkaç metre ileri fırlaması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Bayat ilçesi İmranlı köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melik Dinç (27) idaresindeki 20 ABV 670 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp savrularak yol ortasındaki refüje girdi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Dinç ile birlikte Meral Dinç (26), Cansu Dinç (29), E.S.D. (9), E.D. (1) ve A.E.D. (1) ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırılırken, durumu ciddi olan 2 yaşındaki Arya Liva Dinç ise Bayat Mete Han Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.