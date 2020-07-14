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Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki otomobile çarparak durabildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kaza da büyük korku yaşandı.


Kaza, Şuhut ilçesi girişi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakırözü köyü istikametinden ilçe merkez istikametine doğru gelen Abdullah K., idaresindeki 03 DH 590 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıktı. Kamyonet yol kenarında park halinde bulunan Hasan M.'ye ait 03 AH 820 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevrede büyük korku ve paniğin yaşandığı kazada yolun o esnada boş olmasından dolayı şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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