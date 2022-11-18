Kontrolden çıkan minibüs bariyerde askıda kaldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bariyerlere çıkıp, askıda kalarak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada minibüsün bariyerlerin üstündeki görüntüsü ise ilginç bir manzara oluşturdu.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ve trafikten çekmek belgeli olduğu plakası olmayan minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlerin üstüne çıkıp askıda kalarak durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç vinç yardımıyla bariyerlerin üstünden alınıp otoparka götürüldü.