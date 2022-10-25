Kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü kazayı sürücü hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Bolvadin-Çobanlar ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D., yönetimindeki 03 ABY 021 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile tıkışan duvarın altında kalan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü O.D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.