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Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından takla attı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri Gazlıgöl Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 ET 519 plakalı otomobil iddialara göre, bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki kaldırıma çarptı ardından takla atıp yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Kazada İsmail N.K., İbrahim H., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazada otomobilin kopan lastiklerinden birisinin olay yerinden yaklaşık 30 metre ileri savrulması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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