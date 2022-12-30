Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında park halindeki biri kamyonet iki otomobile çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 06 DE 8773 plakalı otomobil bulvarda ilerlediği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yol kenarında bulunan 2 otomobil ve bir kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile yerlerinden hareket eden araçlardan ikisi kaldırıma çıktı. Çöp tenekesinin de kaldırıma devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayda ciddi miktarda maddi meydana geldi.

Öte yandan, kaza esnasında yol ve kaldırımın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.