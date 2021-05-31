Kontrolden çıkan otomobil tabelaya çarpıp orta refüje devrildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarparak yol ortasındaki refüje devrildi. Kazayı sürücü yara alamadan atlattı.

Kaza, gece geç saatlerde Çay-Emirdağ karayolu üzerinde Bolvadin Belediye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametinden Bolvadin yönüne seyir halinde olan Ö.D. (42), idaresindeki 20 YP 501 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç kavşakta bulunan yön tabelasına çarpıp ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Ö.D.'yi kontrol amaçlı hastaneye kaldırırken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.