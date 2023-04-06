İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil tarım arazisine devrildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 NV 7337 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından tarım arazisine devrildi. Kazanın çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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