Kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine S., İdaresindeki 31 ER 667 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan ve sürücü ve A.Z.S., C.E.S., ve S.Y.S., ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu bildirildi. Kaza sonrası karayolunun bir yönünde trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.