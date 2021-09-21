İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5 araca çarpıp devrildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5 araca çarpıp devrildi.


Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 20 ZA 427 plakalı tır, yolun karşı şeridine geçip o sırada yolda ilerleyen 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir traktöre çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile ortalık savaş alanına dönerken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından tırın dorsesi de yola yan yatarken, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye saçıldı. Kazanın ardından kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.