Kontrolden çıkan tırın dorsesi yan yattı, tonlarca sıvı yağ yola savruldu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın dorsesinin yan yatması sonucu tonlarca sıvıyağ yola savruldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, karayolunun bir yönü savrulan 1-2 litrelik yağ şişelerinden dolayı ulaşıma kapandı.

Kaza, Çay-Bolvadin ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.P., idaresindeki D PB 765 plakalı yabancı plakalı tır Bolvadin'e seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tırın dorsesinin yol ortasına yan yatması sonucu taşıdığı tonlarca sıvı yağ yola dağıldı. Kazanın ardından karayolunun bir yönü devrilen yağ kolilerinden dolayı tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca 1-2 litrelik yağ şişelerinin bulunduğu koliler yola savrulurken, kolileri olay yerinden kaldırmak için karayolları ve belediye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.