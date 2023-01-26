Kontrolden çıkan Tofaş evin bahçe duvarını böyle yıktı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan Tofaş savrularak yol kenarındaki bir evin duvarını yıkıp bahçesine girdi. 3 kişinin yaralandığı kazada, Tofaş'ın duvarı yıktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçesi Konak mahallesi Hoca Ahmet Yesevi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.R.S., idaresindeki 07 AJP 914 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü E.Y.'nin kullandığı 26 NP 147 plakalı bir başka otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Tofaş ardından kaldırıma çıkıp yol kenarındaki evin duvarını yıkıp bahçesine girdi. Otomobilin duvarı yıktığı anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından çevredekileri haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan B.R.S., F.K. ve B.A.K.'yı ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılarının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.