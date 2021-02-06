Kontrolden çıkan traktör elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan traktör refüje girip elektrik direğine çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dutağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K., idaresindeki 03 LB 271 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki refüje girip ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ali K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.