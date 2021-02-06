İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan traktör elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan traktör refüje girip elektrik direğine çarptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan traktör refüje girip elektrik direğine çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.


Kaza, Dutağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K., idaresindeki 03 LB 271 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki refüje girip ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ali K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.