Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü, refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası yolcu taşıyan 34 GDY 344 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki refüje girip ardından bariyerlere çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.