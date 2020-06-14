Konya'nın çocukları Afyon'un Battal Gazi Efsanesini çalıştı

Türkiye'nin 81 ilinden okulların katıldığı “81 İlin Şehir Efsanesi” adlı eTwinning projesine katılan Konya Akıncılar Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri. Afyonkarahisar'ın Battal Gazi Efsanesi üzerinde çalıştı.

Sınıf Öğretmeni Serpil Koçak rehberliğinde gerçekleşen çalışma büyük beğeni topladı. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak amacıyla yürütülen eTwinning projesi kapsamında “81 İlin Şehir Efsanesi” konulu bir çalışma yapıldı. Konya'da yürütülen bu projede Konya Akıncılar Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri Afyonkarahisar'ın Battal Gazi Efsanesi'ni çalıştı.

Öğrencilerin yetenekleri gelişti

Çalışmalar sonrasında illeri simgeleyen puzzle haritası oluşturuldu. Haritada Afyonkarahisar ay yıldızlı Türk Bayrağı, haşhaş, Kocatepe ve Battal Gazi Efsanesi ile simgelendi. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu bu çalışmaya materyal katkısı sundu. Proje, Sınıf Öğretmeni Serpil Koçak rehberliğinde gerçekleşti. Koçak, üniversite eğitimini Afyonkarahisar'da aldığını ve bu proje konusunu çalışırken çok heyecan duyduğunu söyledi. Koçak, şöyle konuştu:

“81 İlin Şehir Efsanesi adlı eTwinning projesine Akıncılar Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu 3-E sınıfı olarak ‘Afyon Battal Gazi' efsanesi ile katıldık. Bu proje ile kültürel değerlerimizi keşfederek, ülkemizde bulunan 81 ilin efsaneleri hakkında bilgi sahibi olduk. Öğrendikleri efsaneyi dramatize ederek öğrencilerimizin tiyatral yetenekleri gelişti. Bununla birlikte grup çalışmasında aktif çalışmayı öğrenip, sorumluluk duyguları pekişti. Proje kapsamında afiş, logo, pano, drama, puzzle çalışmaları ile efsanenin tanıtımı sağlandı. Öğrencilerimiz belirlenen uygun tarih ve saatte yapılan webinar ile diğer illerdeki proje ortağı arkadaşları ile tanışma fırsatı yakaladı, yeni dostluklar kurdular. 81 ilde puzzle parçası efsane ve ilgili şehre uygun tasarlanarak, proje kurucusu okula sergilenmek üzere gönderildi.”