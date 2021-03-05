Köpeklerden korkup ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpekler korkup ağaca çıkan ve mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çakır Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde köpeklerin kovalaması sonucu ceviz ağacına çıkarak mahsur kalan kedi itfaiyenin çabaları sonucu kurtarıldı. Yaklaşık bir gün boyunca ağaçta kalan kediyi fark eden mahalle sakini Hasan Coşkun durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araç ile kedinin bulunduğu yere giremeyince, kedinin düşürüleceği yerde güvenlik önlemi alarak sırık yardımı ile kediyi kurtardı. Güvenlik önlemi alınan bölgeye düşün kedi kaçarak gözden kayboldu.

Çevrede dolaşan köpekler nedeniyle uzun süre kedinin yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçta kaldığını belirten Hasan Coşkun, “Köpeklerden aşağıya inemeyen kedi yaklaşık bir gündür ağacın üzerinde duruyordu. Durumu fark edince itfaiye ekiplerine durumu bildirdim. Sağ olsunlar kısa sürede buraya gelerek kediyi aşağıya indirdiler. Allah razı olsun” dedi.